Napoli, Osimhen in lizza come “Miglior calciatore africano dell’anno”

Gioisce il Napoli e Victor Osimhen. Il nigeriano è stato inserito in lizza fra i 30 candidati per il premio di miglior giocatore africano della stagione 2022-23. Una nomination assolutamente meritata viste le grandi prestazioni dell'attaccante lo scorso anno. Ricordiamo che è infatti stato il capocannoniere della Serie A 2022-23 ed è arrivato ottavo al Pallone d'Oro. Ma la vittoria non è così scontata come potrebbe apparire. Oltre a Osi in corsa per il titolo di miglior giocatore africano dell'anno ci sono anche diverse componenti del Marocco, Nazionale che sorprendentemente è arrivata in semifinale del Mondiale. Nominati anche il senegalese Sadio Mané e l'egiziano Momo Salah, che non possono mancare mai. La cerimonia di assegnazione è in programma lunedì 11 dicembre a Marrakech.