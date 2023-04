Napoli, Ostigard non ha dubbi: “Osimhen-Kvara miglior tandem al mondo”

"Probabilmente è il miglior tandem al mondo in questo momento. Devi essere concentrato al massimo per sfidarli in allenamento, ciò che fanno in campo le fanno ogni giorno. Ma anche gli altri devo dire che sono incredibili, come Di Lorenzo e Lobotka. Stanno facendo tutti un lavoro di altissimo livello" ha dichiarato il difensore a Radio Kiss Kiss .

Solo cinque presenze in campionato per Leo Ostigard, il quale era arrivato a Napoli con l'aspettativa di prendersi il posto da titolare. "Chiunque vorrebbe giocare il più possibile. Non è facile giocare quando non lo fai per tanto tempo, ma ho sempre fatto bene. Cercherò di dare sempre di più". L'imponenza di Kim ha rovinato i piani del norvegese, il quale continua il suo percorso di crescita affrontando proprio i due campioni in allenamento. D'altro canto l'età - 23 anni - è certamente dalla sua parte.