Napoli, prime anticipazioni della nuova maglia 2023/2024

Le voci d'addio di Luciano Spalletti non spengono l'entusiasmo scudetto a Napoli. Dopo essersi laureati campioni d'Italia in questa stagione, i tifosi non vedono l'ora di vedere ed acquistare la nuova maglia con il tricolore cucito al petto. Si, quella che i giocatori indosseranno il prossimo anno. Ebbene, grazie alle anticipazioni del sito specializzato FootyHeadlines, possiamo intravedere le prime anticipazioni riguardo la nuova divisa. Una maglia molto semplice, ispirata a quella che Diego Armando Maradona indossò 39 anni fa nel suo esordio in Serie A. Azzurro cielo predominante come da tradizione, colletto a strisce orizzontali e nuovo sponsor principale.