Napoli rimontato a Bologna e sfuma record. Colombo al 101′ dà salvezza al Lecce

A Monza il Lecce porta a casa la vittoria che gli consente di poter festeggiare la salvezza in Serie A. Decisivo il rigore di Colombo al minuto 101'. In precedenza il portiere giallorosso Falcone ha ipnotizzato Gytkjaer dal dischetto. Prima pochissime emozioni all'U-Power Stadium, dove regna l'equilibrio tra Monza e Lecce: neanche un tiro in porta per le due squadre. Inevitabile lo 0-0, ma poi l'episodio del fallo di mano di Gytkjaer con il penalty concesso e trasformato. Lecce fa finire l'imbattibilità del Monza che durava da due mesi ma adesso la squadra di Baroni è salva. Festa per i 3 mila tifosi arrivati dal Salento.