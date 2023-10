Napoli, senti Koulibaly: “Garcia grande allenatore, ha bisogno di tempo”

Come un fulmine a ciel sereno arriva Kalidou Koulibaly a calmare l'intero ambiente partenopeo. Il Napoli non è più quello perfetto dello scorso anno, non è più quello di Spalletti, e la tifoseria critica il nuovo allenatore Garcia. Ma secondo il difensore nulla è più sbagliato in un momento così delicato e ha consigliato i propri ex tifosi tramite una diretta Instagram.

NAPOLI: "Esonerare Garcia? No, credo che in questo momento sia sbagliato. Lui è un grande allenatore e ha bisogno di tempo per adattarsi, come in realtà è successo agli altri allenatori in passato. I giocatori sono con lui, ho parlato con 2-3 miei ex compagni e me l’hanno confermato. Sono tutti dalla sua parte. Ora devono continuare a lavorare come hanno sempre fatto e andrà tutto per il meglio, ne sono certo". Poi due parole riguardo il fattore scudetto: "Il Napoli è la mia favorita, spero che vincano campionato e coppe. Il mio cuore sta con il Napoli".