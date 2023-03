Napoli, Spalletti: “Osimhen un drago, stiamo facendo qualcosa di straordinario”

Le dichiarazioni del tecnico sulla splendida vittoria per 4-0, con tanto di complimenti per Osimhen

Il Napoli vince, ancora, in casa del Torino e si lancia al momentaneo +21 in classifica. Una distanza che non lascia altre interpretazioni oltre quella di uno scudetto ormai vinto con facilità. Su tale argomento è intervenuto Luciano Spalletti, il quale riconosce il grande lavoro della squadra: "Fanno venire dubbi sulle inseguitrici, ma siamo noi che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Non è colpa o demerito di chi insegue, ma è solo merito dei calciatori del Napoli" ha concluso il tecnico in conferenza stampa post partita.