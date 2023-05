Napoli, Spalletti scambiato per spogliarellista da alcune ragazze

Un gruppo di ragazze ha scambiato l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti per una spogliarellista, riferisce AS. Il tecnico 64enne stava tornando dall'allenamento con la sua squadra in bicicletta e si è imbattuto per caso in ragazze che stavano festeggiando un addio al nubilato. Secondo una fonte, le ragazze avrebbero scambiato l'allenatore per lo spogliarellista che stavano aspettando. Quando si è scoperto l'equivoco, le ragazze hanno deciso di farsi una foto con l'allenatore campione d'Italia.