Napoli, in arrivo Thiago Almada: chi è il nuovo talentino argentino

Il Napoli sta già lavorando per la prossima stagione. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la squadra di Spalletti è pronta a rituffarsi sul campionato per dare l'affondo decisivo e tornare ad alzare lo Scudetto dopo ben 33 anni dall'ultima volta.

Nel mentre, però, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è alla ricerca di nuovi talenti da inserire in un gruppo già di grande prospettiva futura. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli avrebbe praticamente chiuso per prelevare Thiago Almada dall'Atlanta, club che milita in MLS. La sua stagione parla di 6 presenze, 4 gol e 5 assist fin qui. Numeri decisamente importanti che denotano quanto il classe 2001 sia pronto per il definitivo salto nel vecchio continente.

Almada, come Carlos Tevez, è cresciuto in uno dei quartieri più pericolosi di Buenos Aires: la Ciudadela. Nonostante ciò, è riuscito a uscire da un contesto difficile grazie alla sua qualità per il calcio. Si è formato nel Velez Sarsfield, dove è arrivato fino al debutto in prima squadra, ed è poi passato all'Atlanta (nel febbraio 2022) per circa 15 milioni di euro. A soli 21 anni Almada è anche già campione del mondo, essendo stato convocato da Scaloni nel Mondiale in Qatar dove ha collezionato anche una presenza contro la Polonia.