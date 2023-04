Nella serata della dura contestazione la Sampdoria fa 1-1 con lo Spezia

Sospensione della gara per sette minuti con lancio di fumogeni in campo

A Marassi la sfida salvezza tra la Sampdoria e lo Spezia è terminata in parità. Un 1-1 che serve più alle Aquile e meno ai blucerchiati. Il derby è stato sbloccato da Amione con un bel colpo di testa poi ha pareggiato per gli ospiti Verde. Parte bene lo Spezia vicino al gol con Nzola ma passa la Samp. Nella ripresa succede di tutto, gara sospesa per circa 7' per lancio di fumogeni e contestazione a Massimo Ferrero da parte dei gruppi organizzati blucerchiati. Alla ripresa del gioco Verde fa 1-1 e lo Spezia sembra trasformato. Nella restante parte di gara entrambe provano a vincerla ma al 90' il risultato è di parità. La classifica della Sampdoria resta complicatissima, lo Spezia adesso ha un punto solo di vantaggio sul Verona.