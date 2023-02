Non basta una buona Sampdoria, Luis Alberto fa sorridere la Lazio

Con un gol meraviglioso di Luis Alberto la Lazio batte la Sampdoria e si rimette in scia della zona Champions. Alla squadra blucerchiata non basta la buona prestazione all'Olimpico e dopo questo ko la classifica si fa ancora più complicata visto che l'undici di Stankovic resta a -9 dalla salvezza. I biancocelesti salgono momentaneamente al 4° posto, superando la Roma (impegnata martedì a Cremona). Primo tempo con poche emozioni all’Olimpico, poi nella ripresa i blucerchiati mancano il gol con Gabbiadini, dall’altra parte Immobile e Marusic si divorano il vantaggio. La rete da tre punti per la Lazio la trova Luis Alberto all’80, con un destro che fulmina Audero e regala la vittoria alla squadra di Sarri.