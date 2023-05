Paparesta: “Mourinho solito show ma Chiffi non sa gestire la pressione”

In merito alle polemiche successive a Monza- Roma , con tanto di botta e risposta Mourinho-Palladino, la redazione di ItaSportPress.it ha contattato Gianluca Paparesta , ex direttore di gara.

“Non ho seguito nel dettaglio la vicenda, ma non mi sorprende. Mourinho è un personaggio e fa parte del suo show. È sempre stato così in carriera”.

Non viene sorpreso dal tecnico portoghese nemmeno quando spara a zero sull’arbitro Chiffi, definendolo - senza troppi mezzi termini - un incapace?

“I toni sono sbagliati, ma il concetto espresso da Mourinho riguarda un altro tema. Chiffi era reduce da un match tra Juve e Inter arbitrato con notevoli pecche. Non sta dimostrando di saper gestire la pressione riguardante certe partite. Forse non era il caso di affidargli un match delicato come quello tra Monza e Roma…”.

“Non credo alla malafede degli arbitri. Per me Mourinho è stato più uno stratega comunicativo qual è. La Roma è in lotta per la Champions e ha bisogno di nemici esterni per alzare la tensione. Fa così da anni. Lo conosciamo. Non esiste nessun sistema del potere”.