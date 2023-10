Papu Gomez: “Ho avuto tante offerte, ecco perchè ho scelto il Monza”

Il Monza ha riportato in Italia il Papu Gomez. L'argentino, dopo aver chiuso la parentesi al Siviglia, è arrivato in biancorosso da svincolato. L'ex Atalanta ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle offerte ricevute in Italia e della trattativa con il club brianzolo: "Quanto è durata la trattativa? Poche ore. È stata la scelta di tutta la famiglia, la scelta giusta per mettermi in gioco. Ho avuto offerte dall’Arabia che non mi avrebbero cambiato la vita, dalla Turchia, dalla Francia, ma spostare tutta la famiglia con i figli che avevano iniziato le scuole era incasinato. Monza è come tornare a casa visto che abbiamo casa a Bergamo"