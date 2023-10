Papu Gomez positivo al controllo antidoping in Spagna. Due anni di stop

Un altro calciatore che gioca in Serie A è risultato positivo al doping. Dopo Pogba della Juventus adesso c'è anche il Papu Gomez del Monza. Secondo quanto riporta Relevo, in Spagna, l'argentino, sarà squalificato per due stagioni. Il controllo antidoping è stato effettuato ai tempi del Siviglia, poco prima di giocare e vincere il Mondiale con l'Argentina e la Fifa era a conoscenza della vicenda. Gomez, 35 anni, si è giustificato parlando di uno sciroppo preso alcuni giorni prima del controllo. Ora c'è da capire se l'argentino ricorrerà in appello. Intanto molti si chiedono come mai la Fifa ha permesso al Papu di partecipare ai Mondiali conoscendo la situazione? Com'è possibile che non si sappia ancora quale sostanza abbia ingerito? E, forse, la cosa più importante: perché la Uefa pubblica i risultati un anno dopo? Domande a cui verranno date risposta con il passare delle ore. In A Papu Gomez ha giocato due partite con il Monza di Palladino. L'ex Catania è tornato in Serie A dopo tre anni in Spagna.