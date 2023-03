Paredes, sarà addio: la Juventus ha già scelto l’erede dell’argentino

Una mera delusione l'avventura di Leandro Paredes a Torino. Arrivato carico di aspettative, l'argentino è parso spesso distratto e inadatto, non impressionando Massimiliano Allegri. La soluzione per il prossimo anno, però, la Juventus se la ritrova addirittura in casa. Il centrocampista, con tutta probabilità, farà ritorno al Psg al termine della stagione e i bianconeri potrebbero affidarsi ad un giovane di grande prospettiva come Nicolò Rovella. Il titolare rimane comunque Locatelli, ma il classe 2001 potrebbe risultare un'ottima seconda fila.

PROGETTO GIOVANI - Le intenzioni della Juventus sono chiare. Abbandonare il progetto da grande club che investe denaro sul mercato acquisti ed ingaggi per valorizzare i propri giovani. I bianconeri vogliono attenersi al proprio reparto di promesse che, come abbiamo visto Fagioli, è molto vasto e valido. Nicolò Rovella, secondo quanto affermato da TuttoMercatoWeb.com, potrebbe quindi fare il medesimo percorso del compagno di squadra: salto dalla Next Gen alla prima squadra, avventura in B o ancora meglio in A, ritorno a Torino per giocarsi le carte al cospetto di Max Allegri.