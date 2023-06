Pedro: “Il vero Special one è Guardiola. Mourinho? Delusione, mi ha cacciato senza motivo”

In una intervista al quotidiano spagnolo ABC, Pedro ha rivelato alcuni retroscena riguardo il rapporto con José Mourinho. Una relazione mai scoccata e rimasta sempre nell'ombra, che ha portato il calciatore a dire addio alla Roma: "Ha deciso di cacciarmi via (dalla Roma, ndr) e quello che mi ha deluso di più è stato aver provato a parlarne con lui per capirne il motivo ma lui non voleva. Anche il club me lo ha vietato. Beh, è stato tutto molto strano". L'attaccante ha vestito la maglia giallorossa per un anno, 2020-2021, per poi esser ceduto alla Lazio a causa di "problemi" con lo Special one. Il motivo? Beh, non lo sapremo mai a meno che prenda parola lo stesso allenatore lusitano in persona.