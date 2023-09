Perrone: “Lanciai io Bonucci, Juve addio non da capitano. Germania per l’Europeo”

“Nel calcio i cicli iniziano e finiscono, ma ci sono modi diversi per farli terminare. Per un capitano con quel palmares, mi sarei aspettato qualcosa di diverso onestamente”.

Come giudica la scelta di approdare in Bundesliga?

“La riprova del fatto che non è ancora un calciatore finito, come tanti dicono. Ha ancora grandi motivazioni. Giocherà anche la Champions League. Se lo hanno cercato club di questo tipo, tra cui la Lazio, un motivo ci sarà…”.

“So che è il suo obiettivo. Lui vuole recuperare la titolarità in un club per conquistare gli europei con la Nazionale. Secondo me ce la farà. Mi aspettavo che, alla fine, avrebbe scelto la Lazio di Sarri, con cui si è trovato molto bene in carriera. Me ne ha sempre parlato con connotati positivi”.