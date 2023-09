Prandelli: “Thuram meglio di Sneijder nel 2009, Lautaro voleva segnare”

Ex tecnico della Nazionale e della Fiorentina, Cesare Prandelli si è espresso così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a proposito del derby di Milano che ha visto il gol e la prestazione mostruosa di Marcus Thuram, all'esordio nella stracittadina: "Non ricordo un esordiente in un derby così impattante: forse Sneijder nel 4-0 del 2009, ma non aveva segnato. E’ stato devastante: ogni volta che partiva, lo faceva con due marce in più. Ma oltre alla velocità ci ha messo anche la lucidità di trovare sempre, dopo tanto correre, pure gli spazi giusti. Chi mi ricorda? Non mi piace paragonare le caratteristiche. Però è il prototipo di una seconda punta classica ma completa, moderna. Svaria, lo trovi a destra, a sinistra, in mezzo: con questa condizione fisica per tutta la stagione, può diventare la sorpresa dell’anno".