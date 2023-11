Prodezze di Cuni e Ibrahimovic: il Frosinone torna a vincere, 2-1 all’Empoli

Due prodezze nella ripresa regalano a Di Francesco i 3 punti. All'Empoli non basta Caputo, toscani penultimi in classifica

Dopo la clamorosa rimonta subita a Cagliari, il Frosinone rialza la testa e torna a vincere. La squadra di Di Francesco batte l'Empoli 2-1 e sale a quindici punti in classifica, grazie a due gioielli di Cuni e Ibrahimovic, entrambi alla prima rete in Serie A.

LA PARTITA - Succede tutto nella ripresa: al 58', sugli sviluppi di calcio d'angolo, Cuni anticipa tutti sul traversone di Ibrahimovic. L'albanese devia di tacco e sorprende Berisha, portando avanti i ciociari. Al 74' è proprio Ibrahimovic a chiudere i giochi: inizia l'azione dalla sinistra, si inserisce e raccoglie la sponda di tacco in area di Marchizza. Il destro del diciassettenne tedesco finisce sotto la traversa, prima gioia in Serie A per lui. A cinque dalla fine l'Empoli prova a riaprire la gara con il guizzo di Caputo, ma nonostante sei minuti di recupero i toscani non trovano il pareggio. Gioisce lo Stirpe, Frosinone all'undicesimo posto.