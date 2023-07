Quote e pronostici di Serie A: probabili o improbabili vincitrici del campionato 2023/2024

Inter vincente Scudetto a quota 3.1

I Nerazzurri dopo la stagione esaltante con cui hanno messo in cassaforte Coppa Italia, finale di Champions e terzo posto, si preparano a lanciarsi nella mischia per stupire anche quest’anno. Gli acquisti effettuati durante il calcio mercato estivo offrono maggiore solidità alla squadra di Inzaghi, infatti, i bookmakers dopo le analisi statistiche di routine, mettono il Biscione come favorito per la vittoria dello Scudetto: quotato a 3.1.

Napoli vincente Scudetto a quota 3.5

De Laurentiis non ha usato mezzi termini e come un cecchino già punta alla Champions, per Garcia è fondamentale non sfaldare la squadra che ha vinto lo Scudetto in modo da creare continuità. Con i numeri messi a segno nella scorsa stagione, questo Napoli può permettersi di tutto, dalla vittoria del quarto Scudetto quotata a 3.5 fino alla volata sul tetto d’Europa.

Milan e Juventus partono da underdog ma sono le dirette concorrenti per il titolo

I bookmakers restano prudenti e nelle scommesse oggi la vittoria del campionato della Juve è quotata a 5, quella del Milan a 7, tuttavia, questi due club sono i più completi e potrebbero dettare legge nella stagione 2023 – 2024.

La Juventus senza gli infortuni di Pogba e Vlahovic si presenta come un’armata inarrestabile, il Milan con l’innesto di Pulisic e gli altri acquisti, può pretendere di arrivare al top in qualsiasi competizione, come ha già dimostrato nella gara amichevole contro il Real di Ancelotti, persa 3 – 2.

Roma in pole position per vincere lo Scudetto

Anche la Roma si sta muovendo in ottica mercato per cercare di rinforzare la rosa, e se l’anno scorso lo Special One ha chiuso la stagione con “zero tituli”, quest’anno con un po’ di continuità potrebbe puntare ancora una volta all’Europa League ma anche dedicarsi allo Scudetto: Roma vincente campionato quotata a 11.

Lazio, Atalanta, Fiorentina e Monza in cerca della missione impossibile

La quota della Lazio di Sarri vincente Scudetto è 13, e stiamo parlando della seconda classificata della stagione 2022 – 2023. Per quanto riguarda le missioni impossibili, l’Atalanta quotata a 23, la Fiorentina a 51 e il Monza quotato a 151, potrebbero seriamente mettere in difficoltà le squadre blasonate in questo campionato, soprattutto alla luce dei risultati strabilianti ottenuti nella scorsa stagione.