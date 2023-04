Retroscena Leao, rifiutati Real e Chelsea per restare al Milan

Il rinnovo di Leao al Milan sembra vicino, con le parti che avrebbero raggiunto un accordo. A testimonianza dell'intesa c'è quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, che rileva che Rafa avrebbe rifiutato proposte dall'estero, in particolare da Real Madrid e Chelsea, pur di restare rossonero. Una dichiarazione d'amore effettiva per il Milan, che gode delle prestazioni del portoghese sia in Champions che in campionato. Ora, si attende solo l'ufficialità.