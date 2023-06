Rigore Dybala manda la Roma all’Europa League e Verona e Spezia allo spareggio

Dietro le quattro formazioni già sicure di partecipare alla prossima Champions League (Napoli, Lazio, Inter e Milan) hanno vinto tutte e tre le formazioni in corsa per l`Europa League: l`Atalanta, che chiude al quinto posto con 64 punti, ha superato il Monza con un rotondo 5 - 2 (tripletta di Koopmeiners, autore di una rete spettacolare con pallonetto al portiere dalla distanza), la Roma coi tre punti guadagnati contro lo Spezia si piazza sesta con 63, mentre non serve alla Juventus il successo a Udine firmato da Chiesa al 68`. I bianconeri di Allegri finiscono al settimo posto con 62 punti e si qualificano per la Conference League, con Atalanta e Roma in Europa League, in attesa della finale della Fiorentina.