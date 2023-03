Roma-Juventus 1-0 la risolve Mancini. Le reazioni social

La domenica della 25a giornata di Serie A si chiude con il big match Roma-Juventus. Partita non bella nel primo tempo soprattutto poi il gol di Mancini ha rotto l'equilibrio del duello molto importante per l'Europa. Poi tre pali bianconeri ma la Roma porta a casa la vittoria, ed è la quinta consecutiva in casa senza subire gol. Giallorossi raggiungono il Milan in classifica.