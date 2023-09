Roma-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

José Mourinho, al debutto stagionale all'Olimpico dopo la squalifica scontata alla prima giornata contro la Salernitana, deve però fare già i conti con l'emergenza infortuni. Dybala, non al meglio dopo il risentimento muscolare di Verona, partirà dalla panchina insieme allo stesso Lukaku, a corto di condizione e senza partite ufficiali da due mesi. Non sarà della gara dall'inizio neppure capitan Lorenzo Pellegrini, uscito a propria volta acciaccato dal Bentegodi. Tre le novità rispetto all'ultima partita, con l'ex El Shaarawy a fare coppia in attacco con Belotti, mentre a centrocampo oltre a Bove per Pellegrini troverà spazio dall'inizio anche Aouar per Paredes, con Cristante davanti alla difesa che sarà formata dai soliti Mancini, Smalling e Llorente davanti a Rui Patricio.

Solo conferme invece in casa Milan. Pioli rinvia il turnover a quando inizierà la Champions League e propone la stessa formazione per la terza partita consecutiva: Calabria, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez davanti a Maignan, Loftus-Cheek e Reijnders interni con Krunic in regia, attacco affidato a Pulisic e Leao sulle fasce con Giroud al centro.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Roma e Milan, valida per la terza giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico venerdì 1° settembre 2023 alle ore 20:45. Detto dell'Olimpico ancora sold out, gli appassionati di calcio e i tifosi delle due formazioni potranno assistere alla sfida anche in diretta tv e streaming.

La partita verrà infatti trasmessa in esclusiva da DAZN in tv e streaming. Per seguire il match sarà necessario scaricare l'app su smart tv, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky potranno invece seguire la partita sulla propria tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q attraverso il canale Zona DAZN 1 (numero 214 del satellite), attivabile con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All.: J. Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: S. Pioli.

