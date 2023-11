Roma, Mourinho: “Un giorno andrò in Arabia. Sul futuro…”

L'allenatore portoghese ha parlato del suo futuro in giallorosso e della Saudi Pro League

José Mourinho ha risposto, senza peli sulla lingua, a domande sul presente e futuro. L'allenatore portoghese, legato alla Roma con un contratto fino al 30 giugno 2024, ha parlato della possibilità di allenare in Saudi Pro League: "Arabia Saudita?Ti dico la verità, io penso che un giorno ci andrò . Ma quando dico 'un giorno' non intendo domani o dopodomani", ha raccontato nel secondo estratto delle parole al Tg1.

ROMA - Oltre al futuro, José Mourinho ha parlato anche del presente alla Roma. Così sul rinnovo con la società giallorossa: "Se resterò qui? Non lo so. L'ultima volta che ho parlato con mister Dan (Friedkin, ndr) è stato al telefono dieci minuti dopo la fine della partita della Lazio, nel mio ufficio. Settimana scorsa ho parlato con Ryan, parliamo di oggi e del lavoro di oggi, non di rinnovo". E sullo spogliatoio ha concluso: "Il nostro è molto unito, il profumo è buono. La gente è buona, tutti abbiamo i nostri difetti, ma siamo un bel gruppo di lavoro".