Roma, presentata la maglia da trasferta 2023-24: “Un’opera d’arte”

La formazione giallorossa ha presentato il kit away 2023-24. Spicca il bianco.

Dopo aver annunciato ad inizio mese il kit casalingo, la Roma ha svelato questa mattina la maglia Away per il 2023-24. Si tratta di una divisa bianca, con le tre strisce Adidas nere. A differenza della divisa "Home", non c'è il lupetto di Gratton sulla spalla sinistra, ma lo scudetto con la lupa sul petto, mentre dietro al collo, l'acronimo ASR.