Roma scappa ma la Fiorentina la ribalta nel finale in tre minuti

La Roma è stata ribaltata dalla Fiorentina nel finale di gara al Franchi. La sfida in campionato tra due finaliste d'Europa, la Fiorentina in Conference e la Roma in Europa League è stata spettacolare. In avvio la sblocca El Shaarawy dopo una bella azione con Belotti e Solbakken. Il norvegese va vicino al bis, prima dell'intervallo Cerofolini salva su El Shaarawy e su Belotti. A cinque minuti dal termine Jovic la pareggia, all'88' Ikoné completa la rimonta. Un risultato che lascia tanta amarezza alla Roma dopo un bel primo tempo. Poi con cambi e orgoglio la Viola l'ha ribaltata.