Roma, Tiago Pinto: “Squadra rinforzata. Mourinho? Rapporto franco”

BILANCIO MERCATO - “Quando comincia una sessione di mercato abbiamo bisogno di mettere insieme tre piani: quello tecnico, per cercare di fare una squadra migliore, poi quello economico, infine quello strategico. Tecnicamente la rosa è più forte, economicamente siamo dentro a un settlement agreement, dove in due anni dobbiamo riuscire a spendere con la squadra il 70% dei ricavi del club, mentre strategicamente è fondamentale comprare giocatori forti e di prospettiva. Non è semplice lavorare con questi paletti. Per Scamacca abbiamo parlato, non siamo riusciti a prenderlo per ragioni note. Marcos Leonardo è un nostro obiettivo da un anno e mezzo, potevamo prenderlo, ma il Santos ha vari problemi, comunque lo seguiamo ancora. Beltran? Non so cosa sia successo con la Fiorentina, per me è tutto a posto”.

SOGNO CHAMPIONS E CASO ARBITRI - Altro punto chiave gli obiettivi della stagione, anche alla luce del mercato fatto: “Tutto quello che pensiamo io e José ce lo diciamo in faccia, non voglio dare l’idea che si pensi a possibili scontri. Obiettivo Champions? Quello c’è dal primo giorno che sono arrivato qui, altrimenti non avremmo preso giocatori come Wijnaldum, Dybala o Lukaku. Un solo giocatore è arrivato per volontà mia ed è Renato Sanches, che è sempre stato una mia ossessione. Se ci saranno problemi la colpa sarà solo mia. Dobbiamo sentire quello che dicono gli arbitri e loro devono sentirci, ma io ho, non ci capisco più nulla. Le prime tre partite sono state difficili anche perché il mercato era aperto, ma siamo consapevoli del valore che abbiamo e che possiamo fare molto meglio”.

ADDIO MATIC - Chiusura sul repentino addio del centrocampista serbo, ma Pinto taglia corto senza svelare dettagli: "Non ho molto da dire se non che mi dispiace e non me lo aspettavo. Le ultime due settimane di Nemanja qui mi hanno sorpreso, ma guardo il lato positivo perché siamo riusciti a prendere Paredes. Non voglio perdere energie su queste cose".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.