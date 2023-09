Salernitana, Dia torna fra i convocati. Ma potrebbe salutare già a gennaio

La lunga querelle di Boulaye Dia con la Salernitana sembra vicina all'epilogo. Il centravanti senegalese è infatti pronto alla convocazione di Paulo Sousa per il match contro l'Empoli. Potrebbe avere minuti a disposizione contro i toscani. Ma ciò non significa che possa essere il faro dei campani per il resto della stagione, come accaduto lo scorso anno quando Dia ha stupito tutti a suon di gol.