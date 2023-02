Salernitana-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 20:45 per il turno di Serie A.

"A parte Bonucci, Pogba, Paredes e Kaio Jorge gli altri sono tutti a disposizione". Segnale chiaro da parte di mister Allegri che dalla sua Juventus vuole una vittoria. "Adesso dobbiamo riprendere il cammino e tornare alla vittoria. Noi dobbiamo fare bene sul campo, non dobbiamo avere alibi", le parole in conferenza. Dunque Vlahovic con Di Maria in avanti anche se resta in piedi la pista Chiesa nel tridente.

