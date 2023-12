Salernitana, la rivoluzione continua: in dirigenza arriva Kolarov

La rivoluzione di fine anno in casa Salernitana non è ancora finita. Dopo la decisione del presidente Iervolino di richiamare Walter Sabatini, che ricoprirà il ruolo di direttore generale prendendo il posto del direttore sportivo Morgan De Sanctis, e al quale sarà affidato il compito di rinforzare la squadra a gennaio per inseguire una difficile salvezza, sembra essere tutto pronto per un altro innesto in dirigenza.