Salernitana-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per l'anticipo della settima giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Salernitana-Lecce si giocherà venerdì 16 settembre 2022 alle ore 20:45 e sarà valida per l'anticipo della 7^ giornata di Serie A. Scontro potenzialmente salvezza che entrambe le squadre vorranno vincere.

Salernitana-Lecce, le ultime

La Salernitana arriva dal pari, con polemiche, contro la Juventus allo Stadium. Ospiti del Lecce che vantano un pareggio col Monza anche se, pure in questo caso, non sono mancate situazioni arbitrali molto discusse che hanno portato anche il patron dei salentini, Sticchi Damiani, a grosse lamentele.

Possibile conferma in attacco per i padroni di casa di Dia e Piatek supportati sugli esterni del 3-5-2 da Candreva e Mazzocchi. Negli ospiti tridente con Di Francesco, Banda e Ceesay.

Probabili formazioni e dove vederla

Salernitana-Lecce si disputerà la sera di venerdì 16 settembre 2022 alle ore 20:45. Il match sarà trasmesso da DAZN e da Sky.

La partita potrà essere vista in diretta streaming da DAZN, anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'anticipo Salernitana-Lecce sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali SkySport Calcio e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv tramite l'app disponibile sul decoder Sky Q.

Chi preferisse seguire Salernitana-Lecce in diretta streaming anche sui dispositivi mobili e sul proprio personal computer o notebook potrà farlo grazie a DAZN e Sky Go. Per visualizzare la gara su tablet, smartphone, iPhone e iPad occorrerà scaricare le rispettive applicazioni, mentre per vederla su pc o notebook basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Di seguito le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Joan González, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda.