Salernitana-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le probabili formazioni

E' tornato Dia, in casa Salernitana, ma il centravanti è ancora infortunato. In attacco allora occasione per Botheim supportato da Candreva e Kastanos. Indisponibile Lassana Coulibaly a causa della frattura del setto nasale, in mezzo al campo Bohinen con Legowski. Fasce presidiate da Mazzocchi e Bradaric. In difesa Lovato, Gyomber e Pirola. In porta Ochoa.