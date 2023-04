Sampdoria, situazione sempre più critica: servono 30 milioni entro giugno

Continua la difficile e complicata stagione della Sampdoria, sia dentro che fuori dal campo. Il club blucerchiato deve battersi per affrontare le scadenze finanziarie che ogni giorno si avvicinano sempre di più. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX da qui al 20 giugno, termine per l'iscrizione alla prossima stagione calcistica, la Sampdoria deve pagare circa 30 milioni di euro .

La prima scadenza è quella del 28 aprile: un milioni e 200mila euro mensili per ottemperare alla maxi-rateizzazione degli arretrati fiscali sospesi per il periodo della pandemia. Pagamento che non potrà essere posticipato neanche di un'ora, altrimenti il club sarebbe escluso immediatamente dalla rateizzazione. Scadenza che si riproporrà anche a maggio.