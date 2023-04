Sampdoria, a Firenze senza Nuytinck. Futuro societario c’è una novità

Prosegue la marcia di avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di domenica in casa della Fiorentina. Dejan Stankovic e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una serie di esercitazioni tattiche sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco in vista della sfida con i viola. Ancora assenti Bram Nuytinck e Gerard Yepes, alle prese con cure; sessioni differenziate per Andrea Conti e Manuel De Luca. Emil Audero e Ignacio Pussetto continuano infine i rispettivi percorsi di recupero. Domani, sabato, è in programma la seduta di rifinitura pomeridiana che precederà la partenza in pullman per Firenze. Sul fronte societario, accanto alla tortuosa ricapitalizzazione interna, spunta la possibilità di una proroga dei termini di emissione del prestito obbligazionario, che in presenza di investitori seriamente interessati potrebbero essere protratti oltre il 30 aprile.