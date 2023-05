Sampdoria, al Mugnaini sessione differenziata per tanti

Stankovic con molti infortunati in vista del match contro l'Udinese

Allenamento pomeridiano per la Sampdoria, alle prese con la preparazione alla trasferta di lunedì in casa dell’Udinese (ore 18.30). Sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco Dejan Stankovic e il suo staff hanno sottoposto la squadra ad una serie di lavori aerobici e ad una partitella a campo ridotto. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca, Mehdi Léris e Gerard Yepes. Emil Audero e Ignacio Pussetto proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Domani, sabato, è prevista una seduta mattutina.