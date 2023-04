Sampdoria, Barnaba ancora in lizza: perché aprile sarà il mese decisivo

Alessandro Barnaba non ha mai abbandonato il progetto di rilevare la Sampdoria. I tre comunicati di "ritirata" del suo fondo Merlyn Advisors, del 5, 14 e 20 gennaio non stanno impedendo al finanziere di continuare a seguire le vicende del club blucerchiato, di cui è ancora attualmente piccolo azionista. La Sampdoria non ha ancora trovato una nuova proprietà in grado di coprire i debiti e assicurare un luminoso futuro.