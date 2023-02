Sampdoria, Amione guarda al Bologna: “Tre punti sarebbero fondamentali”

Sampdoria, la grinta di Amione

Ai microfoni del canale ufficiale della Sampdoria, Amione ha detto: "Questo è un punto d'oro, contro una squadra fortissima come l'Inter. Loro sono forti, hanno giocatori che corrono e giocano bene, con due attaccanti fortissimi come Lukaku e Lautaro. Penso che abbiamo giocato bene per 90 minuti lottando, sudando e dando il 100%".