Sampdoria-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

La Serie A torna in campo con ben quattro partite oggi, sabato 13 agosto. Protagoniste alle 18:30 anche Sampdoria-Atalanta . I blucerchiati di mister Giampaolo scenderanno in campo davanti al proprio pubblico per iniziare nel modo migliore il nuovo campionato dopo che la passata stagione era stata ricca di imprevisti. La Dea, senza Europa quest'anno, proverà a tornare quella temibile delle passate stagioni, ancora guidata da Gian Piero Gasperini.

La Sampdoria con la voglia di partire col piede giusto, l' Atalanta per riprendersi le posizioni che contano tra le big italiane. I blucerchiati potranno fare affidamento anche ai nuovi arrivati con Djuricic e Villar. La Dea, invece, è ancora da decifrare vista la momentanea sospensione di Palomino per il doping e la partenza di Freuler dell'ultimo secondo.

Il match valevole per la prima giornata di Serie A verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv di ultima generazione o su console di gioco come Xbox e PlayStation. E' possibile collegarsi anche attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Inoltre la gara odierna tra blucerchiati e nerazzurri verrà trasmessa anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). In streaming la sfida sarà disponibile su DAZN e Sky Go.