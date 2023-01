Sampdoria, Audero: “K.o. col Napoli? Atteggiamento giusto. Ci siamo parlati e…”

Il suo lo ha fatto, parando anche un rigore. Ma niente ha potuto sulle successive azioni da rete del Napoli contro la sua Sampdoria . Parliamo di Emil Audero , portiere dei blucerchiati, sicuramente tra i migliori dei suoi, se non il migliore, della gara di Marassi giocata domenica sera. Il calciatore ha parlato ai canali ufficiali del club sulla sfida ma anche in chiave futura.

"Penso che le difficoltà della gara fossero evidenti e si sapessero. Però finita la partita ci siamo parlati, ci siamo detti che l’atteggiamento è stato quello giusto, quello corretto, l’atteggiamento che bisognerà mettere in campo fino alla fine della stagione perché così facendo, secondo me, uno si può togliere delle soddisfazioni", ha detto Audero. "È normale che oggi (ieri ndr) la partita era complicata e poi anche l’espulsione non ha aiutato. Ci portiamo a casa la voglia di finire la partita in modo dignitoso e giusto perché alla fine, così facendo, uno forgia ancora di più quello che è il carattere, la voglia di non mollare".