Sampdoria, Barnaba annuncia nuova offerta ma…

Cosa succede alla Sampdoria? Potrebbe essere in arrivo una nuova offerta ma le sensazioni non sono positive.

La Sampdoriacorre contro il tempo per avere un'offerta in grado di salvare il club dal fallimento. In questo week end, il CdA presserà i soggetti interessati per arrivare, entro una settimana, ad avere un'offerta vincolante sulla scrivania. Il problema, però, sono le banche.