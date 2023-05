Sampdoria, Barnaba: “Cooperazione con Radrizzani non è necessaria”

Cori contro Massimo Ferraro e la famiglia Garrone sotto la sede della Sampdoria dove si sono ritrovati tanti tifosi che seguono con apprensione le sorti del club. Presente al CdA anche Alessandro Barnaba che prima dell'assemblea ha commentato: "Sono sei mesi che lavoriamo a questa operazione e abbiamo avuto da sempre a cuore il salvataggio della Sampdoria e questo è l'obiettivo -riporta primocanale.it". E sulla proposta di Radrizzani aggiunge: "Non so i dettagli dell'altra operazione, spero di averli questa sera. Se sarà un progetto serio e solido voteremo a favore, se per qualsiasi motivo non dovesse andare avanti noi continueremo a monitorare la situazione e vedremo il da farsi. Se c'è progetto serio siamo contenti per il bene della Sampdoria anche se non siamo stati scelti noi". Infine Barnaba aggiunge: "Radrizzani non ha bisogno di noi, e noi non abbiamo bisogno di lui quindi credo che una cooperazione non sia necessaria".