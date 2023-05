Sampdoria, Bazzani: “A Stankovic plauso per la dignità, a Gabbiadini per orgoglio”

“Mi provoca un enorme dispiacere. Io ho bellissimi ricordi lì. Gli unici a non retrocedere sono quei tifosi fantastici, che non hanno mai abbandonato la squadra nemmeno nel buio più pesto”.

"In quella situazione come si fa a fare calcio? Ha mantenuto la barra dritta e ha fatto quello che ha potuto. Ogni settimana però era sempre più complicato inevitabilmente. Senza risultati fatti all’inizio e con l’ampio ritardo in classifica era dura andare avanti. Come uomo gli va solo fatto un plauso per la dignità”.