Sampdoria, cessione societaria: passi avanti con Zanetti

Lo stesso Zanetti ha ammesso di avere già avuto dei contatti approfonditi. Al momento l’eventuale “piano A” non prevede un intervento in solitaria, ma si lavora con l’ipotesi di una collaborazione con il gruppo guidato da Raffaele Mincione. Il CdA della Sampdoria riconosce lo spessore del profilo di Zanetti. La linea è quella di non mettergli fretta. Tra marzo e aprile dovrebbero essere completate le valutazioni e le riflessioni da concedere a Baraldi e Zanetti, che interverrebbe con fondi personali.