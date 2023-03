Sampdoria, contro il Verona un’assenza pesante per Stankovic

Un'altra sconfitta per la Sampdoria in campionato. Contro la Juventus non è bastata la buona prestazione per portare a casa punti utili alla classifica. Per la squadra di Stankovic il momento è sempre più delicato e nel prossimo weekend ci sarà un altro step potenzialmente decisivo per il futuro: la sfida da dentro o fuori contro il Verona.

In tal senso, per l'allenatore blucerchiato non ci sono buone notizie. Infatti, uno dei leader della squadra, non sarà presente per lo scontro diretto. La Sampdoria dovrà fare a meno di Tomas Rincon in occasione del match contro l'Hellas del prossimo 19 marzo. Il centrocampista venezuelano è stato ammonito durante la sfida dell’Allianz Stadium con la Juventus e, in quanto diffidato, verrà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A.