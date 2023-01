Sampdoria, Cuisance: “Voglio essere decisivo e ottenere la salvezza”

Parla il centrocampista fresco arrivato in casa blucerchiata.

Un momento non facile quello della Sampdoriache si trova a fare i conti con la cessione societaria che non arriva e una posizione di classifica decisamente negativa. Per provare a sistemare almeno il lato campo, ecco il neo acquisto Michael Cuisance che nelle scorse ore ha rilasciato le primissime parole da giocatore blucerchiato.