Sampdoria, Ferrero: “Cassano d.s. e Gasperini allenatore era mia idea”

"Mi sarebbe piaciuto avere Antonio Cassano come Direttore Sportivo della mia Samp. Avevo anche cercato Gasperini per allenare”. Queste le parole dell’ex Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, durante il programma “Ferrero: non solo sport” in onda il lunedì su Radio Cusano Campus. L’ex Presidente blucerchiato si è soffermato sul suo rapporto con l’ex talento barese. “Alla Sampdoria non ho avuto il tempo necessario purtroppo, mi sarebbe piaciuto avere Cassano come Direttore sportivo”. Ferrero è tornato poi sul suo “amore” per la Sampdoria, per cui ha una ferita che lo emoziona ancora. “Antonio lo considero un grande ragazzo, un grande giocatore. Il suo problema è lui stesso. Cassano poteva risolvere le partite da solo in 5 minuti, purtroppo il carattere non lo aiuta, ma resta comunque un ragazzo davvero importante. I rapporti con lui non sono mai stati freddi – continua Ferrero - anzi, dopo che entrambi abbiamo lasciato la Sampdoria ci siamo comunque continuati a sentire. Ci sarebbe dovuto essere un pranzo tra noi – ci tiene a precisare l’ex Presidente della Samp - ma poi non si è più fatto niente, sarà anche dovuto al fatto che io sono a Roma e lui a Genova”. Massimo Ferrero ha infine speso parole lusinghiere nei confronti di Giampiero Gasperini che considera un grande allenatore. “Ai tempi della Sampdoria ho anche provato a prenderlo, ma Gasp era reduce dall’esperienza al Genoa. Poi è passato all’Atalanta e lì è stata la fortuna per il club neroazzurro. Se avessi preso l’As Roma tre anni fa avrei visto Gasperini molto bene alla guida dei giallorossi” conclude Ferrero.