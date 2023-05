Sampdoria, futuro societario: la nota della Gestio Capital e Al-Khelaifi c’è

Con una nota, Gestio Capital ha specificato di aver formulato un'offerta per l'acquisizione della Sampdoria con alle spalle due società: una che fa capo ad Andrea Radrizzani, un altro alla famiglia Al-Khelaifi. "Teniamo - si legge - a ribadire che l'offerta è stata presentata da Matteo Manfredi, Ceo e founder di Gestio Capital. La società agisce infatti in qualità di Asset Manager dell'operazione, nella quale investono Aser Ventures e Qatar Sports Investment". Radrizzani, che è proprietario del Leeds United, ha dunque il sostegno del fondo qatariota del presidente del Paris Saint Germaine. L'impegno dell'imprenditore di Doha si potrebbe comunque concretizzare solo in un secondo momento e non sarebbe in alcun modo connesso all'acquisto del club. In corsa c'è Alessandro Barnaba che, con il sostegno di Edoardo Garrone, sta cercando di acquistare la società: fonti accreditate segnalano che l'iniziativa del finanziere di Merlyn Partners sia quella maggiormente accreditata per andare a buon fine. La luce in fondo al tunnel si vede e il 40% anticipato dalle Lega A estrapolandolo dal paracadute per la B dà grande chance ai blucerchiati di sopravvivere e scongiurare il fallimento.