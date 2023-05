Sampdoria, futuro societario: Radrizzani rilancia con Al Khelaifi ma Barnaba c’è

C'è grande attesa per il salvataggio del club e in atto ci sono due offerte

L'imprenditore lombardo vuole rilevare la società e lo fa a suon di offerte, e l'ultima potrebbe soddisfare anche i creditori. Fitti i colloqui in queste ore con Gianluca Vidal del trust Rosan. Radrizzani non essendo azionista non può passare attraverso la ricapitalizzazione della società il prossimo 26 maggio, o 29 in seconda convocazione. L'unica strada è quella del pagamento della cifra necessaria per liberare il club ligure -scrive primocanale.it-. La proposta formale è arrivata da Gestio Capital, l’azienda londinese fondata nel 2012 da Matteo Manfredi il socio di Radrizzani. I due avrebbero trovato già l'accordo con le banche per rilevare i debiliti del club da sistemare negli anni.