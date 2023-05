Sampdoria, Galia: “Basta presidenti in cerca di soldi e guai. Dalla B con progetto serio”

Le parole di Galia a Itasportpress

Redazione ITASportPress

La stagione pessima in casa Sampdoria, sotto la lente di ingrandimento dell'ex blucerchiato Roberto Galia, che ha detto la sua ai microfoni di Itasportpress.it

C'è chi dice che sarebbe meglio ripartire dai dilettanti con un progetto sul lungo termine serio e concreto e chi dalla Serie B. Le cosa pensa?

“Ragazzi, non scherziamo. La Samp tra i dilettanti proprio no. Si deve ripartire dalla Serie B, con una società seria alle spalle. Non con presidenti combina-guai come è accaduto da Ferrero in poi”.

Che effetto le suscita tuttavia la Samp in questa situazione critica e il Genoa in Serie A?

“La parte doriana della città inevitabilmente ne soffre, così come sto male anche io per questa situazione. Più che altro, a me spiace per i tifosi. I sostenitori della Sampdoria sono tra i migliori in assoluto. Questa batosta non se la meritavano proprio”.

Passiamo al campo: cosa l’ha colpita maggiormente di Stankovic?

“È un giovane allenatore, che ha cercato di portare la sua mentalità da calciatore internazionale a questo gruppo in difficoltà”.

I giocatori che invece l’hanno colpita maggiormente?

“È impossibile parlare di calcio in una situazione come quella della Samp attuale. Troppi problemi extracampo per fare anche solo il minimo indispensabile. Certo è che, in questi anni di disastri societari, non hai potuto costruire uno zoccolo duro di giocatori giovani che potessero militare a lungo della Doria e portarla a buoni livelli. Si è pensato solo a vendere i migliori per far cassa, senza nessun progetto dietro”.