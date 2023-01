Sampdoria, il CdA porta avanti la composizione negoziata: cosa succede

Il CdA della Sampdoria sta portando avanti autonomamente il suo iter per salvare la società blucerchiata. Da un lato c’è l'azionista di maggioranza Massimo Ferrero, con la figlia a farne le veci, che spinge per il bond riconvertibile, dall’altra parte c’è Gianluca Vidal con le trattative per la cessione.

Al momento, però, non essendoci sviluppi in nessuno dei due sensi, è il CdA ad aver preso in mano la situazione optando per la soluzione della composizione negoziata. Si tratta del metodo scelto dal CdA con il Collegio Sindacale, con cui dirigenti si rivolgeranno all'ente camerale e, con l'esperto incaricato, proveranno a ragionare con le banche per una ristrutturazione del debito, chiedendo magari anche nuova finanza per arrivare a fine campionato.